Авиакомпании отказываются летать в Тель-Авив

Авиакомпании приостанавливают рейсы в Тель-Авив после ракетного удара. Атаку совершили хуситы сегодня утром, есть пострадавшие.

Иностранные авиакомпании приняли решение временно приостановить полеты в Тель-Авив в связи с недавней атакой на аэропорт Бен-Гурион, пишут израильские СМИ.

Отмечается, что запланированные на воскресенье рейсы отменили перевозчики Lufthansa и Air Europa. Помимо этого, на ближайшие 48 часов отменены все рейсы авиакомпании Wizz Air.

Кроме того, свои полеты в Тель-Авив решили отменить такие авиаперевозчики, как Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines и другие компании.

Напомним, йеменские хуситы нанесли ракетный удар по воздушной гавани Тель-Авива сегодня утром. В результате пострадали несколько человек, они находятся в больнице.

Израильское руководство уже пообещало ответить на действия йеменского шиитского движения.