Вестник Кавказа

Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хуситы снова атаковали аэропорт Бен-Гурион баллистической ракетой. Первый удар по объекту был нанесен в начале мая.

Йеменские хуситы ("Ансар Алла") заявили о новой ракетной атаке, целью которой стал аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве. 

"Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты"

– сообщение ВС хуситов  

Информации о последствиях удара пока не поступало. 

Напомним, что 4 мая в сторону Израиля была выпущена баллистическая ракета, которая упала в районе аэропорта Бен-Гурион. В результате удара хуситов пострадали восемь человек. 

В ответ Израиль нанес массированный авиаудар по целям хуситов в Йемене. В частности, из-за ударов прекратил работу аэропорт в Сане, который, по сведениям израильских военных, используется для транспортировки военных грузов.

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