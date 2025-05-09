Хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы ("Ансар Алла") заявили о новой ракетной атаке, целью которой стал аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве.
"Мы провели военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном регионе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты"
– сообщение ВС хуситов
Информации о последствиях удара пока не поступало.
Напомним, что 4 мая в сторону Израиля была выпущена баллистическая ракета, которая упала в районе аэропорта Бен-Гурион. В результате удара хуситов пострадали восемь человек.
В ответ Израиль нанес массированный авиаудар по целям хуситов в Йемене. В частности, из-за ударов прекратил работу аэропорт в Сане, который, по сведениям израильских военных, используется для транспортировки военных грузов.