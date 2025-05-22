Хуситы вновь совершили атаку на аэропорт Бен-Гурион

Хуситы совершили очередную атаку на аэропорт Бен-Гурион. Ранее движение объявило о блокаде воздушного движения в воздушной гавани.

Правящее в северной части Йемена шиитское движения хуситов сообщило об очередном ракетном ударе по израильскому аэропорту Бен-Гурион.

Воздушная атака была совершена при использовании гиперзвуковой баллистической ракеты. Хуситы заявили, что операция успешно достигла своей цели.

Там же добавили, что большая часть авиаперевозчиков соблюдают их ограничения на полеты в воздушную гавань Израиля, что серьезно повлияло на движение в аэропорту.

Стоит отметить, что это уже четвертая атака хуситов на Бен-Гурион за последние несколько дней. Ранее они объявили о блокаде воздушного движения.