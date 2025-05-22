Хуситы снова атаковали аэропорт "Бен-Гурион"

Йеменские хуситы заявили о третьей за несколько дней атаке на аэропорт "Бен-Гурион". Они же добавили, что операции будут усиливаться.

Правящее в северной части Йемена шиитское движение хуситов заявило о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле. Это уже третий ракетный удар за несколько дней.

Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что данная операция хуситов была совершена при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты.

Он заверил, что хусит продолжат, а также усилят свои действия, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.