Вестник Кавказа

Хуситы снова атаковали аэропорт "Бен-Гурион"

Хуситы снова атаковали аэропорт "Бен-Гурион"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Йеменские хуситы заявили о третьей за несколько дней атаке на аэропорт "Бен-Гурион". Они же добавили, что операции будут усиливаться.

Правящее в северной части Йемена шиитское движение хуситов заявило о новой атаке на аэропорт "Бен-Гурион" в Израиле. Это уже третий ракетный удар за несколько дней.

Военный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что данная операция хуситов была совершена при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты.

Он заверил, что хусит продолжат, а также усилят свои действия, пока Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.

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