Вестник Кавказа

Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле
© Фото: Mehr
Йеменские хуситы вновь ударили по аэропорту в Тель-Авиве. Это происходит на фоне военной операции Израиля "Черный флаг".

Движение "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена вновь атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Хуситы ударили баллистической ракетой, поведал представитель ВС Яхья Сариа. 

"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Операция достигла своей цели"

– Яхья Сариа

Напомним, что ранее Израиль начал реализацию военной операции "Черный флаг", которая направлена против военной активности хуситов. 

Отметим, что йеменские хуситы с начала лета активизировали удары по Израилю. Ракетным атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион, что провоцирует задержки и остановки рейсов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.