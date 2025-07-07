Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион в Израиле

Йеменские хуситы вновь ударили по аэропорту в Тель-Авиве. Это происходит на фоне военной операции Израиля "Черный флаг".
Движение "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена вновь атаковало аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. Хуситы ударили баллистической ракетой, поведал представитель ВС Яхья Сариа.
"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве с использованием баллистической ракеты «Зульфикар». Операция достигла своей цели"
– Яхья Сариа
Напомним, что ранее Израиль начал реализацию военной операции "Черный флаг", которая направлена против военной активности хуситов.
Отметим, что йеменские хуситы с начала лета активизировали удары по Израилю. Ракетным атакам подвергается аэропорт Бен-Гурион, что провоцирует задержки и остановки рейсов.