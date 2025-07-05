Хуситы атаковали порты и станции в Израиле

Хуситы сообщили об ударах по аэропорту, морскому порту и станции в Израиле. Ранее Тель-Авив объявил о начале операции против йеменских мятежников.

Движение "Ансар Аллах" (йеменские хуситы) совершило несколько атак с использованием беспилотников и ракет на Израиль, заявил представитель мятежников Яхья Сариа

Он уточнил, что йеменские повстанцы нанесли удары по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, двум морским портам в Ашдоде и Эйлате, а также электростанции в Ашкелоне.

Сариа заявил, что хуситы атаковали израильские объекту в ответ на удары ВВС Израиля по портам Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, а также электростанции Рас-эль-Хатыб, которые контролируют мятежники.

Ранее стало известно, что Израиль объявил о начале операции "Черный флаг" против движения "Ансар Аллах".