Ходжалинский район принимает новую группу переселенцев

В Ходжалинский район возвращаются очередная группа бывших вынужденных переселенцев. В город Ходжалы прибудет семья из 5 человек, а в село Баллыджа – 8 семей из 29 человек.

Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев возвращается в город Ходжалы и село Баллыджа Ходжалинского района.

На данном этапе в Ходжалы отправилась 1 семья (5 человек), в Баллыджу – 8 семей (29 человек).

Ранее они были временно расселены в общежитиях, санаториях и детских лагерях по всему Азербайджану. Теперь же они обретут дом в родных краях.

Стоит отметить, что сейчас в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс человек. Помимо бывших вынужденных переселенцев, там находятся лица, работающие над проектами по возрождению региона и его разминированию.