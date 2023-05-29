Завтра состоится встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмета Гаджиева и секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна.
Встреча Гаджиева и Григоряна пройдет в Европе, в Братиславе.
"30 мая секретарь Совета безопасности Армении в Братиславе примет участие в мероприятии GLOBSEC 2023 Bratislava Forum, в рамках которого проведет панельное обсуждение с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым"
– Совбез Армении
Азербайджанская и армянская стороны продолжают обсуждения мирного соглашения. На прошлой неделе лидеры двух стран встретились в Москве, Никол Пашинян оценил переговоры как неудовлетворительные. На 1 июня назначен новый раунд переговоров высшего уровня, на этот раз в Кишиневе.
Кроме того, в ближайшие дни в Москве должна состояться встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.