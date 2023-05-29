Опубликовано: 15:58, 29 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Азербайджана и Армении встретятся 30 мая в одной из европейских столиц. Гаджиев и Григорян проведут панельное обсуждение в Братиславе.

Завтра состоится встреча помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмета Гаджиева и секретаря армянского Совета безопасности Армена Григоряна.

Встреча Гаджиева и Григоряна пройдет в Европе, в Братиславе.

"30 мая секретарь Совета безопасности Армении в Братиславе примет участие в мероприятии GLOBSEC 2023 Bratislava Forum, в рамках которого проведет панельное обсуждение с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым"

– Совбез Армении

Азербайджанская и армянская стороны продолжают обсуждения мирного соглашения. На прошлой неделе лидеры двух стран встретились в Москве, Никол Пашинян оценил переговоры как неудовлетворительные. На 1 июня назначен новый раунд переговоров высшего уровня, на этот раз в Кишиневе.

Кроме того, в ближайшие дни в Москве должна состояться встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении.