Ильхам Алиев: делимитация должна проходить на условиях Азербайджана

Опубликовано: 16:27, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В основе делимитации границы между Азербайджаном и Арменией должны лежать условия, озвученные Баку. Такое заявление сделал президент Ильхам Алиев, выступая в Лачинском районе.

Делимитация государственной границы должна быть выполнена на условиях Азербайджана, основанных на справедливости, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с жителями Лачинского района.

"Мирный договор должен быть основан на международных условиях, должна быть открыта дорога в Нахчыван, и представители армянской армии, которые все еще окопались в Карабахе, должны быть выведены оттуда. Это наши условия"

– Ильхам Алиев

Глава государства обратил внимание на то, что произносит эти слова в Лачине, откуда видны армянские села, и Еревану следует помнить об этом.

Принцип территориальной целостности

Президент также указал, что мирный договор между странами должен быть подписан исходя из принципа территориальной целостности. Глава государства напомнил, что Азербайджан смог достичь желаемого на землях, где в данный момент дислоцированы российские миротворцы, а после того, как 23 апреля заработал погранично-пропускной пункт на границе Азербайджана и Армении, вопрос территориальной целостности перешел в число окончательно решенных.

"Наша территориальная целостность и без того была восстановлена в результате Второй Карабахской войны. Но погранично-пропускной пункт являлся последним пунктом, откуда осуществлялось бесконтрольное движение из Армении в Карабахский регион Азербайджана и обратно. Движение есть и сегодня, но оно находится под полным контролем"

– Ильхам Алиев

Международные организации - за Азербайджан

Глава государства также заявил, что различные международные организации выразили фактически полное согласие с позицией Баку по Карабаху, это проявляется на встречах с их представителями. Президент пояснил, что причина такой солидарности - правота Азербайджана, который твердо стоит на своих позициях.

Он добавил, что именно поэтому на сегодняшний день не слышно никаких заявлений о независимости или автономии.

"Поступающие нам последние месседжи таковы: а какой будет судьба тамошнего "руководства"? Попадают ли они под амнистию? Я же говорю, что надо посмотреть"

– Ильхам Алиев