Оверчук: время и место встречи трехсторонней группы обсуждаются

Вице-премьеры РФ, АР и РА проводят активные обсуждения по вопросу разблокировки транспортных связей. Как заявил Алексей Оверчук, обсуждается и проведение нового заседания трехсторонней рабочей группы.
Когда и где именно пройдет следующее заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе, решится сегодня по итогам консультаций между участниками, сообщил вице-премьер РФ.
По его словам, сегодня он с азербайджанским и армянским коллегами проводят "интенсивные консультации", связанные с возрождением транспортной инфраструктуры в регионе, пишет ТАСС.
"Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".
— Алексей Оверчук
Ранее сегодня Сергей Лавров сообщил, что встреча трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций произойдет на будущей неделе.