Оверчук: время и место встречи трехсторонней группы обсуждаются

Опубликовано: 21:58, 19 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-премьеры РФ, АР и РА проводят активные обсуждения по вопросу разблокировки транспортных связей. Как заявил Алексей Оверчук, обсуждается и проведение нового заседания трехсторонней рабочей группы.

Когда и где именно пройдет следующее заседание трехсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций на Южном Кавказе, решится сегодня по итогам консультаций между участниками, сообщил вице-премьер РФ.

По его словам, сегодня он с азербайджанским и армянским коллегами проводят "интенсивные консультации", связанные с возрождением транспортной инфраструктуры в регионе, пишет ТАСС.

"Окончательное решение относительно места и времени проведения очередного очного заседания трехсторонней рабочей группы будет принято по итогам консультаций".

— Алексей Оверчук

Ранее сегодня Сергей Лавров сообщил, что встреча трехсторонней комиссии по разблокировке коммуникаций произойдет на будущей неделе.