Хикмет Гаджиев: Баку принял переговоры между Израилем и Сирией

Азербайджан утверждается в роли важной региональной площадки для переговоров: вслед за консультациями Анкары и Тель-Авива Баку принял контакты между Израилем и Сирией.

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку стал площадкой для проведения переговоров между Израилем и Сирией.

"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией"

– Хикмет Гаджиев

По словам Гаджиева, Азербайджан стал мостом между Тель-Авивом и мусульманскими странами.

"У нас хорошие отношения со всеми странами региона"

– Хикмет Гаджиев

Отметим, что Дамаск и Тель-Авив ранее договорились о режиме прекращения огня.