Хикмет Гаджиев: Баку принял переговоры между Израилем и Сирией

Азербайджан утверждается в роли важной региональной площадки для переговоров: вслед за консультациями Анкары и Тель-Авива Баку принял контакты между Израилем и Сирией.
Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку стал площадкой для проведения переговоров между Израилем и Сирией.
"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией"
– Хикмет Гаджиев
По словам Гаджиева, Азербайджан стал мостом между Тель-Авивом и мусульманскими странами.
"У нас хорошие отношения со всеми странами региона"
– Хикмет Гаджиев
Отметим, что Дамаск и Тель-Авив ранее договорились о режиме прекращения огня.