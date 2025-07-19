Вестник Кавказа

Хикмет Гаджиев: Баку принял переговоры между Израилем и Сирией

Хикмет Гаджиев: Баку принял переговоры между Израилем и Сирией
© Фото: АзерТадж
Азербайджан утверждается в роли важной региональной площадки для переговоров: вслед за консультациями Анкары и Тель-Авива Баку принял контакты между Израилем и Сирией.

Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку стал площадкой для проведения переговоров между Израилем и Сирией. 

"Теперь я могу подтвердить, что мы провели переговоры между Израилем и Сирией"

– Хикмет Гаджиев 

По словам Гаджиева, Азербайджан стал мостом между Тель-Авивом и мусульманскими странами. 

"У нас хорошие отношения со всеми странами региона"

– Хикмет Гаджиев

Отметим, что Дамаск и Тель-Авив ранее договорились о режиме прекращения огня.

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