Президент Азербайджана рассказал о встрече с премьер-министром Армении в Абу-Даби

Армении следовало раньше признать Карабах частью Азербайджана. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос политолога Гелы Васадзе на III Шушинском Глобальном медиафоруме, который в настоящее время проходит в Ханкенди.
"Если говорить об Абу-Даби и тех комментариях, которые мы услышали из Еревана, – да, это хороший комментарий. Я был ознакомлен с тем, что говорил премьер-министр Пашинян о том, что надо было раньше признать Карабах частью Азербайджана. Надо было. Я им об этом говорил и в 2018 году, и в 2019 году. Я говорил, я предупреждал, что будет хуже. Ну а что было взамен? Вот когда вы выйдете отсюда, если чуть-чуть налево пойдете и посмотрите еще налево, увидите футбольный стадион. Он сейчас на реконструкции. Стадион был построен в 1950-х годах, и знаете, чье имя он носил? Нет? Не догадываетесь? Стадион имени Сталина"
– глава азербайджанского государства
Он указал на то, что именно на этом стадионе премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас говорит, что надо было признать Карабах частью Азербайджана раньше, летом 2019 года на большом митинге сказал, что Карабах – это Армения, и точка.
"Тем самым подписал, как говорится, собственноручно себе тяжелую жизнь. Я уже не говорю о том, что творилось на шушинских лугах, или же попытка перенести…Кстати, здесь, я говорил, был так называемый парламент. Они по решению господина Пашиняна решили его перенести в город Шуша и начали строить там. Когда приехал сюда, даже помню, я пошел туда и выступил прямо для народа, обращение сделал перед этим зданием. Мы его разрушили. На месте этого здания знаете, что сейчас находится? Второй вопрос. Знайте – гостиница "Шуша", где вы остановились. Вот история такая"
– президент АР
Он подчеркнул, что сейчас, когда Азербайджан вернул себе то, что ему принадлежит, и с этим все уже смирились, больше никаких серьезных противоречий нет.
"Но в рамках долгой дискуссии с армянским коллегой одна из тем, которую мы обсуждали, был очень низкий уровень доверия между сторонами. Что совершенно понятно. Что касается нас, наша позиция никогда не менялась. Как в 2003 году я говорил, что Карабах – это наша земля, так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Но армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? С учетом этимологии, эволюции сознания. У меня такой гарантии нет, поэтому гарантией должны быть международно-правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма. А для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ. Логика проста. Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для карабахского конфликта, значит она должна быть ликвидирована"
– Ильхам Алиев
Он также акцентировал внимание на том, что для этого необходимо изменить Конституцию Армении, из которые должна быть вычеркнута декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану.
"И в принципе все. Поэтому текст мирного договора согласован. Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. Мы просто не комментировали то, что было в Абу-Даби. Мы посчитали, что раз мы согласовали совместный текст коммюнике, то и нечего комментировать. Но вот армянская сторона, как всегда, своими комментариями как-то пытается раскрыть подробности. В принципе, мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества"
– азербайджанский лидер
Кроме того, он ответил на вопрос журналиста Бильгехана Озтюрка из турецкого издания Anadolu о том, насколько в целом Баку и Ереван близки сейчас к заключению мирного договора.
"Я думаю, самое главное – это то, что проект мирного соглашения был согласован. И, кстати, возвращаясь к началу процесса. Я хотел бы сказать, что именно Азербайджан инициировал этот процесс. Когда закончилась Вторая Карабахская война, "тройка" Минской группы все еще пыталась "ездить туда-сюда". И я увидел, что они сами не знают, что делать. Они спросили меня, и я сказал, что, вероятно, теперь нам нужно работать над мирным соглашением с Арменией. В то время существовал вакуум – война закончилась, и что дальше? Так не могло продолжаться. Должен был быть какой-то процесс"
– президент АР
Он напомнил, что после этого Азербайджан подготовил проект мирного соглашения и отправили его в Армению.
"И было несколько комментариев. Более двух лет не было никакого прогресса, главным образом, по одной единственной причине — армянская сторона хотела включить в мирное соглашение вопрос о так называемом Нагорном Карабахе. Тогда мы сказали им: "Во-первых, Нагорного Карабаха не существует. Он существует только в ваших мечтах. Во-вторых, это часть Азербайджана, и мы не можем включать наши внутренние вопросы в мирное соглашение с другой страной". Вот почему более двух лет не было никакого прогресса в переговорном процессе. И лишь когда мы вернули территории в сентябре 2023 года, я имею в виду полностью, только тогда Армения согласилась не настаивать на этом вопросе. Так как уже было очевидно, что его больше не существует"
– Ильхам Алиев
Он обратил внимание на то, что реальные переговоры стартовали в январе 2024 года.
"И на основе нашего проекта текст был согласован. Но там было два пункта, а может быть и больше, с которыми армянская сторона не хотела соглашаться. Но они согласились, как только победил президент Трамп, и я сказал своему коллеге, господину Пашиняну, что, "вероятно, вы надеялись, что мадам Харрис победит, и вы снова окажетесь на "белом коне", но этого не произошло". Я лично абсолютно уверен, что, если бы Трамп не победил, они бы не согласились, потому что они хотели взять больше, чем заслуживали и чем могли переварить"
– азербайджанский лидер
Он также заметил, что после того, как Армения согласилась со всеми пунктами, остались всего два юридических вопроса: Конституция Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.
"Как только это произойдет, документ можно будет подписать. Да, его можно парафировать заранее. И это была одна из идей, которую азербайджанская сторона выдвинула в Абу-Даби: парафирование, как вы знаете, не означает подписание. Просто одно дело – вы на словах заявляете, что согласились, а другое – вы ставите свою подпись под каждой страницей и говорите, что "дело сделано". Так что мы действительно очень близки к заключению мирного соглашения. Лично я считаю, что этот процесс необратим. Я не вижу никаких шансов на повторение. Поскольку мы не собираемся пересматривать соглашение. Но если Армения однажды решит пересмотреть соглашение, это будет означать, что они хотят не мира, а лишь принадлежащие нам территории. Поэтому считаю, что мы движемся в правильном направлении. Им просто нужно сделать свою домашнюю работу. Как только это будет сделано, соглашение будет подписано, и это, конечно, станет большим изменением для всего региона"
– президент Азербайджана
Помимо этого, он поведал, что обсуждение будущего Южного Кавказа как безопасного и стабильного региона уже состоялось.
"Нам нужны безопасность и стабильность. К сожалению, на протяжении веков Кавказ был ареной кровопролития, конфликтов, войн, оккупации, и народы Кавказа много страдали. Хватит. Теперь нам нужно жить в мире"
– Ильхам Алиев
Свой комментарий по поводу недавней встречи в ОАЭ президента Азербайджана и премьер-министра Армении дал также в кулуарах III Шушинского Глобального медиафорума помощник главы азербайджанского государства Хикмет Гаджиев.
Он подчеркнул, что Баку расценивает эту встречу как прагматичный и содержательный шаг на пути к урегулированию.
Помощник президента напомнил, что обсуждение между сторонами прошло в открытом формате, без участия каких-либо внешних посредников.
"Факт того, что диалог шел напрямую, без вовлечения третьих сторон, стал важной чертой переговорного процесса"
– Хикмет Гаджиев
Он также указал на то, что такой подход позволил сторонам двигаться вперед по ключевым направлениям, включая согласование пунктов мирного договора и прогресс в вопросах демаркации границы. По его словам, в целом наблюдается позитивная динамика, способствующая укреплению стабильности в регионе.
Он также подтвердил, что на встрече поднималась тема заключения мирного договора. Азербайджанская сторона выдвинула инициативу по предварительному утверждению текста документа. Тем не менее, как подчеркнул помощник президента, по-прежнему существуют аспекты, требующие особого внимания. Среди них – положения Конституции Армении, которые идут вразрез с договоренностями, а также нерешенные вопросы, касающиеся формального закрытия Минской группы ОБСЕ.
Кроме того, он предупредил, что сейчас рано говорить о перспективах подписания договора до конца текущего года.