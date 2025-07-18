Президент Азербайджана рассказал о встрече с премьер-министром Армении в Абу-Даби

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев поведал в рамках III Шушинского Глобального медиафорума о текущей ситуации вокруг мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Он подчеркнул, что для заключения соглашения осталось решить два юридических вопроса.

Армении следовало раньше признать Карабах частью Азербайджана. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отвечая на вопрос политолога Гелы Васадзе на III Шушинском Глобальном медиафоруме, который в настоящее время проходит в Ханкенди.

"Если говорить об Абу-Даби и тех комментариях, которые мы услышали из Еревана, – да, это хороший комментарий. Я был ознакомлен с тем, что говорил премьер-министр Пашинян о том, что надо было раньше признать Карабах частью Азербайджана. Надо было. Я им об этом говорил и в 2018 году, и в 2019 году. Я говорил, я предупреждал, что будет хуже. Ну а что было взамен? Вот когда вы выйдете отсюда, если чуть-чуть налево пойдете и посмотрите еще налево, увидите футбольный стадион. Он сейчас на реконструкции. Стадион был построен в 1950-х годах, и знаете, чье имя он носил? Нет? Не догадываетесь? Стадион имени Сталина"

– глава азербайджанского государства

Он указал на то, что именно на этом стадионе премьер-министр Армении Никол Пашинян, который сейчас говорит, что надо было признать Карабах частью Азербайджана раньше, летом 2019 года на большом митинге сказал, что Карабах – это Армения, и точка.

"Тем самым подписал, как говорится, собственноручно себе тяжелую жизнь. Я уже не говорю о том, что творилось на шушинских лугах, или же попытка перенести…Кстати, здесь, я говорил, был так называемый парламент. Они по решению господина Пашиняна решили его перенести в город Шуша и начали строить там. Когда приехал сюда, даже помню, я пошел туда и выступил прямо для народа, обращение сделал перед этим зданием. Мы его разрушили. На месте этого здания знаете, что сейчас находится? Второй вопрос. Знайте – гостиница "Шуша", где вы остановились. Вот история такая"

– президент АР

Он подчеркнул, что сейчас, когда Азербайджан вернул себе то, что ему принадлежит, и с этим все уже смирились, больше никаких серьезных противоречий нет.

"Но в рамках долгой дискуссии с армянским коллегой одна из тем, которую мы обсуждали, был очень низкий уровень доверия между сторонами. Что совершенно понятно. Что касается нас, наша позиция никогда не менялась. Как в 2003 году я говорил, что Карабах – это наша земля, так и на протяжении этих 22 лет говорил и говорю. Но армянская позиция менялась. А где гарантия, что она опять не поменяется? Есть такая гарантия? С учетом этимологии, эволюции сознания. У меня такой гарантии нет, поэтому гарантией должны быть международно-правовые нормы и документы, которые будут, как я сказал в Абу-Даби, железобетонно, железобетонно закрывать крышку гроба сепаратизма. А для этого нужна ликвидация Минской группы ОБСЕ. Логика проста. Если армянская сторона считает, что карабахский конфликт завершен, а Минская группа была создана для карабахского конфликта, значит она должна быть ликвидирована"

– Ильхам Алиев

Он также акцентировал внимание на том, что для этого необходимо изменить Конституцию Армении, из которые должна быть вычеркнута декларация независимости, содержащая территориальные претензии к Азербайджану.

"И в принципе все. Поэтому текст мирного договора согласован. Идея парафирования этого документа также была выдвинута азербайджанской стороной. Мы просто не комментировали то, что было в Абу-Даби. Мы посчитали, что раз мы согласовали совместный текст коммюнике, то и нечего комментировать. Но вот армянская сторона, как всегда, своими комментариями как-то пытается раскрыть подробности. В принципе, мы не далеко от того, чтобы, как я говорил, железобетонно крышку гроба закрыть и дальше нормально жить. Я это говорил и на предыдущих встречах. Вы живите своей жизнью, мы будем жить своей жизнью. Только так постепенно может сложиться более-менее приемлемая ситуация на Южном Кавказе для того, чтобы три страны в конце концов начали обсуждать возможности хоть какого-либо сотрудничества"

– азербайджанский лидер

Кроме того, он ответил на вопрос журналиста Бильгехана Озтюрка из турецкого издания Anadolu о том, насколько в целом Баку и Ереван близки сейчас к заключению мирного договора.

"Я думаю, самое главное – это то, что проект мирного соглашения был согласован. И, кстати, возвращаясь к началу процесса. Я хотел бы сказать, что именно Азербайджан инициировал этот процесс. Когда закончилась Вторая Карабахская война, "тройка" Минской группы все еще пыталась "ездить туда-сюда". И я увидел, что они сами не знают, что делать. Они спросили меня, и я сказал, что, вероятно, теперь нам нужно работать над мирным соглашением с Арменией. В то время существовал вакуум – война закончилась, и что дальше? Так не могло продолжаться. Должен был быть какой-то процесс"

– президент АР

Он напомнил, что после этого Азербайджан подготовил проект мирного соглашения и отправили его в Армению.

"И было несколько комментариев. Более двух лет не было никакого прогресса, главным образом, по одной единственной причине — армянская сторона хотела включить в мирное соглашение вопрос о так называемом Нагорном Карабахе. Тогда мы сказали им: "Во-первых, Нагорного Карабаха не существует. Он существует только в ваших мечтах. Во-вторых, это часть Азербайджана, и мы не можем включать наши внутренние вопросы в мирное соглашение с другой страной". Вот почему более двух лет не было никакого прогресса в переговорном процессе. И лишь когда мы вернули территории в сентябре 2023 года, я имею в виду полностью, только тогда Армения согласилась не настаивать на этом вопросе. Так как уже было очевидно, что его больше не существует"

– Ильхам Алиев

Он обратил внимание на то, что реальные переговоры стартовали в январе 2024 года.

"И на основе нашего проекта текст был согласован. Но там было два пункта, а может быть и больше, с которыми армянская сторона не хотела соглашаться. Но они согласились, как только победил президент Трамп, и я сказал своему коллеге, господину Пашиняну, что, "вероятно, вы надеялись, что мадам Харрис победит, и вы снова окажетесь на "белом коне", но этого не произошло". Я лично абсолютно уверен, что, если бы Трамп не победил, они бы не согласились, потому что они хотели взять больше, чем заслуживали и чем могли переварить"

– азербайджанский лидер

Он также заметил, что после того, как Армения согласилась со всеми пунктами, остались всего два юридических вопроса: Конституция Армении и роспуск Минской группы ОБСЕ.

"Как только это произойдет, документ можно будет подписать. Да, его можно парафировать заранее. И это была одна из идей, которую азербайджанская сторона выдвинула в Абу-Даби: парафирование, как вы знаете, не означает подписание. Просто одно дело – вы на словах заявляете, что согласились, а другое – вы ставите свою подпись под каждой страницей и говорите, что "дело сделано". Так что мы действительно очень близки к заключению мирного соглашения. Лично я считаю, что этот процесс необратим. Я не вижу никаких шансов на повторение. Поскольку мы не собираемся пересматривать соглашение. Но если Армения однажды решит пересмотреть соглашение, это будет означать, что они хотят не мира, а лишь принадлежащие нам территории. Поэтому считаю, что мы движемся в правильном направлении. Им просто нужно сделать свою домашнюю работу. Как только это будет сделано, соглашение будет подписано, и это, конечно, станет большим изменением для всего региона"

– президент Азербайджана

Помимо этого, он поведал, что обсуждение будущего Южного Кавказа как безопасного и стабильного региона уже состоялось.

"Нам нужны безопасность и стабильность. К сожалению, на протяжении веков Кавказ был ареной кровопролития, конфликтов, войн, оккупации, и народы Кавказа много страдали. Хватит. Теперь нам нужно жить в мире"

– Ильхам Алиев

Свой комментарий по поводу недавней встречи в ОАЭ президента Азербайджана и премьер-министра Армении дал также в кулуарах III Шушинского Глобального медиафорума помощник главы азербайджанского государства Хикмет Гаджиев.

Он подчеркнул, что Баку расценивает эту встречу как прагматичный и содержательный шаг на пути к урегулированию.

Помощник президента напомнил, что обсуждение между сторонами прошло в открытом формате, без участия каких-либо внешних посредников.

"Факт того, что диалог шел напрямую, без вовлечения третьих сторон, стал важной чертой переговорного процесса"

– Хикмет Гаджиев

Он также указал на то, что такой подход позволил сторонам двигаться вперед по ключевым направлениям, включая согласование пунктов мирного договора и прогресс в вопросах демаркации границы. По его словам, в целом наблюдается позитивная динамика, способствующая укреплению стабильности в регионе.

Он также подтвердил, что на встрече поднималась тема заключения мирного договора. Азербайджанская сторона выдвинула инициативу по предварительному утверждению текста документа. Тем не менее, как подчеркнул помощник президента, по-прежнему существуют аспекты, требующие особого внимания. Среди них – положения Конституции Армении, которые идут вразрез с договоренностями, а также нерешенные вопросы, касающиеся формального закрытия Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, он предупредил, что сейчас рано говорить о перспективах подписания договора до конца текущего года.