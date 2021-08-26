Хавбек "Краснодара" продолжит карьеру в Армении

Футболист "Краснодара" Давид Ндука перешел в ереванский "Алашкерт". Нигериец провел 1 матч за основную команду и 33 игры за "Краснодар-2".
Нигерийский полузащитник "Краснодара" Давид Ндука продолжит свою футбольную карьеру в Армении, информация об этом размещена на официальном сайте "быков".
Отмечается, что 21-летний футболист перебрался в ереванский "Алашкерт". Кубанская команда поблагодарила хавбека за игру и пожелала успехов в дальнейшей карьере.
Стоит добавить, что Ндука провел за основной состав "Краснодара" одну игру. Кроме того, на его счету 33 матча за "Краснодар-2".