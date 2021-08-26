Вестник Кавказа

Хавбек "Краснодара" продолжит карьеру в Армении

Хавбек "Краснодара" продолжит карьеру в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Футболист "Краснодара" Давид Ндука перешел в ереванский "Алашкерт". Нигериец провел 1 матч за основную команду и 33 игры за "Краснодар-2".

Нигерийский полузащитник "Краснодара" Давид Ндука продолжит свою футбольную карьеру в Армении, информация об этом размещена на официальном сайте "быков".

Отмечается, что 21-летний футболист перебрался в ереванский "Алашкерт". Кубанская команда поблагодарила хавбека за игру и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Стоит добавить, что Ндука провел за основной состав "Краснодара" одну игру. Кроме того, на его счету 33 матча за "Краснодар-2".

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