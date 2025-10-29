ХАМАС передаст Израилю тела еще троих заложников

Палестинское движение ХАМАС вернет Израилю тела троих погибших заложников в воскресенье. Это часть процесса мирного урегулирования между сторонами.

ХАМАС отправит в Израиль тела еще троих погибших заложников. Как отметили палестинские радикалы, погибшие были найдены в одном из туннелей на юге анклава. Передача должна состояться в воскресенье вечером.

"В рамках сделки "Потоп Аль-Акса" по обмену пленными мы передадим тела трех израильских пленных, обнаруженных сегодня днем в одном из туннелей на юге сектора Газа. Передача состоится в 20.00 по местному времени"

– ХАМАС

Напомним, что Израиль и ХАМАС начали процесс мирного урегулирования, который включает в себя возвращение тел погибших израильских заложников. Ранее палестинские радикалы вернули Израилю оставшихся в живых заложников, которые провели в плену два года.