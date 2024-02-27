ХАМАС обвинил Израиль в уклонении от мира

Палестинские радикалы ХАМАС обвинили Израиль в уклонении от установления мира в Газе. Накануне были опубликованы условия ХАМАС по достижению мира в палестинском анклаве.

Радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль пытается уклониться от условий сделки, которая предусматривает постоянное прекращение огня в палестинском анклаве и возвращение заложников.

«Движение ХАМАС продемонстрировало необходимую гибкость с целью достижения соглашения, предусматривающего полное прекращение агрессии против нашего народа, но оккупант продолжает попытки уклониться от условий этого соглашения»

– пресс-служба ХАМАС

Напомним, что накануне, согласно арабским источникам, ХАМАС предоставил проект соглашения об обменен пленными. В перечне пунктов – прекращение огня за неделю до начала сделки, четкое заявление Израиля о выводе войск из сектора Газа, включающее международное обязательство гарантировать вывод войск, возвращение беженцев, разрешение на ввоз гуманитарной помощи по всей территории анклава. Кроме того, требуется освобождение высокопоставленных чинов ХАМАС, который находятся в израильских тюрьмах.