Израиль пустил гуманитарную помощь в Газу

В палестинский анклав проехал очередной грузовик с гуманитарным грузом для местных жителей. С начала марта в Газу въехало 277 грузовиков.

Сектор Газа получил очередной грузовик с гуманитарным грузом. Разрешение на это было выдано властями еврейского государства. Всего с начала марта в анклав прибыло немногим менее трех сотен грузовиков.

Ранее власти Израиля неоднократно подчеркивали, что не препятствуют въезду в Газу машин с гуманитарными грузами. В то же время гуманитарная помощь не всегда попадает к нуждающимся в ней мирным жителям, а зачастую идет на поддержку террористов ХАМАС.

Ранее в анклаве завили о том, что доставка гумпомощи на территорию Газы путем сбрасывания груза с воздуха – не самая эффективная стратегия. В анклаве пояснили, что помощь падает неподалеку от границы с Израилем, что усложняет ее получение.