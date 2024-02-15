США определили судьбу сектора Газа

Глава Госдепа заявил о том, что Штаты видят будущее сектора Газа без террористов и оккупантов любой национальности. Кроме того, Вашингтон не приемлет проект, предполагающий уменьшение площади анклава.
Так он прокомментировал предложенный израильскими властями план по Газе.
«В их числе то, что он [сектор Газа] не может быть площадкой для террористов. Не должно быть повторной оккупации Газы Израилем. Размер территории сектора Газа не должен быть изменен»
– госсекретарь США Энтони Блинкен
Заявление главы Госдепа о будущем сектора Газа без террористов и оккупантов любой национальности является важным шагом в достижении мирного урегулирования конфликта. Это подтверждает позицию Соединенных Штатов в поддержке безопасности и процветания всех жителей этой области, независимо от их национальности или политических взглядов.