США определили судьбу сектора Газа

Урегулирование конфликта в Газе возможно только на основе реализации принципа «двух государств». При этом США настаивают на том, что в анклаве не должны находиться террористы. Кроме того, площадь сектора Газа должна оставаться неизменной.

Глава Госдепа заявил о том, что Штаты видят будущее сектора Газа без террористов и оккупантов любой национальности. Кроме того, Вашингтон не приемлет проект, предполагающий уменьшение площади анклава.

Так он прокомментировал предложенный израильскими властями план по Газе.

«В их числе то, что он [сектор Газа] не может быть площадкой для террористов. Не должно быть повторной оккупации Газы Израилем. Размер территории сектора Газа не должен быть изменен»

– госсекретарь США Энтони Блинкен

Заявление главы Госдепа о будущем сектора Газа без террористов и оккупантов любой национальности является важным шагом в достижении мирного урегулирования конфликта. Это подтверждает позицию Соединенных Штатов в поддержке безопасности и процветания всех жителей этой области, независимо от их национальности или политических взглядов.