США и Британия нанесли удар по Йемену

После серии атак хуситов кораблей и судов западной коалиции в Красном море, ВС Британии и США нанесли удар по территории Йемена. Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Британия и Соединенные Штаты вновь обрушились на объекты военной инфраструктуры йеменских хуситов. Данных о пострадавших нет.

«Атаке подверглись объекты хуситов в Эль-Ходейде, в чaстности - район порта Рaс-Исa, расположенный на берегу Красного моря»

– телекaнaл Al Masirah.

Напомним, что хуситы продолжают атаковать корабли и суда в Красном море государств Западной коалиции, поддерживающих Израиль в борьбе с ХАМАС.

В частности, в субботу утром мятежники заявили о том, что атаковали ракетами британский нефтяной танкер. По их данным, «попадание было точным».