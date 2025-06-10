Вестник Кавказа

Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лука Майсурадзе победил итальянского дзюдоиста, завоевав бронзовую медаль.

Представитель Грузии Лука Майсурадзе стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. Спортсмен соревнуется в весе до 90 кг. 

За бронзу грузин боролся с итальянцем Кенни Коми Беделом. В напряженном поединке победа досталась Майсурадзе. 

Сообщается, что бронза Луки Майсурадзе стала третьей медалью для Грузии на этом турнире. 

Напомним, что Этери Липартелиани ранее стала чемпионкой мирового первенства. Это произошло впервые в истории женского дзюдо Грузии.

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