Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

Лука Майсурадзе победил итальянского дзюдоиста, завоевав бронзовую медаль.

Представитель Грузии Лука Майсурадзе стал бронзовым призером чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Будапеште. Спортсмен соревнуется в весе до 90 кг.

За бронзу грузин боролся с итальянцем Кенни Коми Беделом. В напряженном поединке победа досталась Майсурадзе.

Сообщается, что бронза Луки Майсурадзе стала третьей медалью для Грузии на этом турнире.

Напомним, что Этери Липартелиани ранее стала чемпионкой мирового первенства. Это произошло впервые в истории женского дзюдо Грузии.