Этер Липартелиани стала первой грузинской чемпионкой мира по дзюдо

Грузинская дзюдоистка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Венгрии.
25-летняя Этер Липартелиани стала первой в истории Грузии чемпионкой мира по дзюдо. Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 57 кг.
В полуфинальном поединке Липартелиани одолела Майсу Пардаеву из Туркменистана. В финале турнира грузинка победила представительницу Японии Момо Тамеоки.
Отметим, что мировое первенство по дзюдо среди женщин состоялось в Будапеште.
Ранее Этер Липартелиани дважды побеждала на молодежном чемпионате мира. Также в ее активе – золотая медаль чемпионата Европы.