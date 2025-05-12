Вестник Кавказа

Этер Липартелиани стала первой грузинской чемпионкой мира по дзюдо

Этер Липартелиани стала первой грузинской чемпионкой мира по дзюдо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинская дзюдоистка завоевала золотую медаль чемпионата мира в Венгрии.

25-летняя Этер Липартелиани стала первой в истории Грузии чемпионкой мира по дзюдо. Спортсменка стала лучшей в весовой категории до 57 кг. 

В полуфинальном поединке Липартелиани одолела Майсу Пардаеву из Туркменистана. В финале турнира грузинка победила представительницу Японии Момо Тамеоки. 

Отметим, что мировое первенство по дзюдо среди женщин состоялось в Будапеште. 

Ранее Этер Липартелиани дважды побеждала на молодежном чемпионате мира. Также в ее активе – золотая медаль чемпионата Европы.

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