Грузинская сборная стала триумфатором Кубка Европы по дзюдо

Грузинские дзюдоисты триумфально выступили на Кубке Европы, проходившем на их родине в городе Гори – второе место досталось сборной Франции, а бронзовыми призерами соревнований стали азербайджанские спортсмены.

Грузинские дзюдоисты на Кубке Европы по дзюдо, проходившем в грузинском Гори (регион Шида Картли), заняли первое место в общекомандном зачете, собрав в свою копилку две дюжины медалей.

Спортсмены сборной страны завоевали пять золотых, четыре серебряных и 15 бронзовых медалей, а победителями турнира, принесшими сборной медали высшей пробы, стали Георгий Янтбелидзе (73 кг), Александр Лоладзе (81 кг), Николоз Давладзе (90 кг), Шалва Гурешидзе (+100 кг) и Нона Кварацхелия (+78 кг), передает Sputnik Грузия.

Сборная команда дзюдоистов Франции по итогам соревнований вышла на второе место, очень хорошо выступили и спортсмены из Азербайджана – на пьедестале почета они заняли третье место.

Всего в соревнованиях участвовали 170 спортсменов из разных стран.