Грузинские устрицы вернулись в Россию после года отсутствия

Россия импортировала моллюсков из Грузии на $44 тыс. Новой категорией импорта также стала рыба.

После паузы длительностью в год российские компании вернулись к закупкам устриц у Тбилиси.

Стоимость октябрьского импорта моллюсков составила почти $44 тыс, что превысбило показатели прошлых поставок: партия того же месяца в прошлом году оценивалась в более $29 тыс.

В отличие от устриц, которые составили строчку циклического сезонного импорта, поставки рыбы из Грузии оказались совершенно новым направлением товарного сотрудничества стран. Закупки обошлись в около $131 тыс.