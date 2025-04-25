Грузинские экологи обследуют Черное море

Грузинские экологи изучат образцы воды в Черном море, чтобы в канун высокого сезона определить, безопасно ли купаться в нем туристам – такой мониторинг Национальное агентство окружающей среды проводит ежемесячно.

Специалисты Национального агентства окружающей среды Грузии в очередной раз взяли на проверку образцы воды в 15 различных участках акватории Черного моря, чтобы определить ее качество, сообщили в пресс-службе ведомства.

Это – один из важнейших этапов мониторинга качества воды в Черном море, который агентство проводит ежемесячно – в ходе него сотрудники определяют биологические и химические параметры морской воды, в том числе – содержание в ней тяжелых металлов, нефтяных углеводородов и других физико-химических показателей по 59 параметрам, передает Sputnik Грузия.

Для их определения используются лаборатории агентства, оснащенные прецезионными аналитическими приборами, полностью соответствующими всем современным требованиям и стандартам.

Вскоре данные о качестве морской воды станут достоянием общественности – они будут опубликованы во всех СМИ, как этого требует программа Interreg Next Black Sea Basin Programme, финансируемая Евросоюзом.