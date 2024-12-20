Грузия выбрала нового постпреда при Совете Европы

Хатия Цилосани назначена новым постоянным представителем Грузии в Совете Европы. На этом посту она сменит Тамар Талиашвили, ставшую послом Тбилиси в Вашингтоне.
Новым постоянным представителем Грузии при Совете Европы станет Хатия Цилосани, рассказали в МИД страны.
На этом посту она заменит Тамар Талиашвили, которую повысили до посла Грузии в США.
Хатии Цилосани 41 год. В прошлом она была замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, депутатом парламента, а также имела опыт работы в международных организациях.