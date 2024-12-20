Вестник Кавказа

Грузия выбрала нового постпреда при Совете Европы

Грузия выбрала нового постпреда при Совете Европы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Хатия Цилосани назначена новым постоянным представителем Грузии в Совете Европы. На этом посту она сменит Тамар Талиашвили, ставшую послом Тбилиси в Вашингтоне.

Новым постоянным представителем Грузии при Совете Европы станет Хатия Цилосани, рассказали в МИД страны.

На этом посту она заменит Тамар Талиашвили, которую повысили до посла Грузии в США.

Хатии Цилосани 41 год. В прошлом она была замминистра охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, депутатом парламента, а также имела опыт работы в международных организациях.

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