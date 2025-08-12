Вестник Кавказа

Грузия вводит ограничения на трассе к грузино-турецкой границе

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Департамент автодорог Грузии с завтрашнего дня, 27 октября, вводит частичные ограничения из-за необходимости срочного ремонта на трассе Сенаки-Сарпи и просит водителей учитывать временные изменения.

Уже завтра, 27 октября, Департамент автодорог Грузии частично ограничит движение транспорта на 85-м километре международной автодороги Сенаки–Поти–Сарпи к границе с Турцией в связи со срочными ремонтными работами, сообщили в ведомстве.

"С 12:00 27 октября до 15:00 29 октября будет перекрыта левая полоса дороги - направление Сарпи–Поти. С 15:00 29 октября до 18:00 31 октября ограничение перейдет на правую полосу - направление Поти–Сарпи"

- Департамент автомобильных дорог Грузии

Транспорт перенаправят через транспортный узел Чакви (89-й км) по внутренней дороге Григолети–Шекветили–Кобулети–Чакви–Махинджаури, движение автотранспорта будет идти через узел Кобулети по маршрутам из Саджавахо в Кобулети и из Григолети через Кобулети в Махинджаури, говорится в сообщении департамента.

В ведомстве предупредили водителей, направляющихся к турецкой границе, о необходимости учитывать временные изменения в дорожном движении и заранее планировать свои маршруты.

