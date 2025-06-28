Президенты Грузии и Турции обсудили концепцию Срединного коридора

В Анкаре состоялась встреча президентов Грузии и Турции. Михаил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили региональные вопросы и отношения двух стран, а также концепцию Срединного коридора.

Президенты Грузии и Турции Михаил Кавелашвили и Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Анкаре.

Темами их разговора стали двусторонние отношения, региональные вопросы, а также перспективы сотрудничества и торгово-экономические связи. Они подчеркнули важность сохранения динамики встреч на высшем уровне и проведения очередного заседания Совета стратегического партнерства.

Кроме того, политики обсудили сотрудничество в оборонной промышленности и выразили намерение довести двустороннюю торговлю с $3 млрд до $5 млрд в год.

"Мы обратили внимание на концепцию Срединного коридора и его значение для наших стран. Отметили важность нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, проектов Южного газового коридора"

- Михаил Кавелашвили

По его словам, они придают новую перспективу роли и функции Грузии и Турции в мировом геополитическом пространстве.

Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что Грузия и Турция – это два стратегических партнера, которые объединяют глубокие исторические, культурные и человеческие связи.

"Наша страна является крупнейшим торговым партнером Грузии на протяжении многих лет, и это еще одно подтверждение того, что наши отношения имеют прочную основу"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Михаил Кавелашвили также пригласил президента Турции посетить Грузию.