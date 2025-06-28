Вестник Кавказа

Кавелашвили впервые едет в Турцию

Кавелашвили впервые едет в Турцию
Уже завтра грузинский лидер приедет в Турцию. В ходе поездки будут обсуждаться перспективы расширения связей двух стран в различных сферах.

Во вторник, 12 августа, президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится в Турцию. Соответствующую информацию распространило сегодня Управление коммуникации Турции.

Эта будет первый официальный визит грузинского лидера в Турцию.

Ожидается, что в ходе визита Кавелашвили затронет ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки. Планируется также обсудить перспективы сотрудничества Тбилиси и Анкары в различных сферах, включая политику и экономику.

Визит Кавелашвили продлится 12-13 августа.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
575 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.