Кавелашвили впервые едет в Турцию

Уже завтра грузинский лидер приедет в Турцию. В ходе поездки будут обсуждаться перспективы расширения связей двух стран в различных сферах.

Во вторник, 12 августа, президент Грузии Михаил Кавелашвили отправится в Турцию. Соответствующую информацию распространило сегодня Управление коммуникации Турции.

Эта будет первый официальный визит грузинского лидера в Турцию.

Ожидается, что в ходе визита Кавелашвили затронет ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки. Планируется также обсудить перспективы сотрудничества Тбилиси и Анкары в различных сферах, включая политику и экономику.

Визит Кавелашвили продлится 12-13 августа.