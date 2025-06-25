Вестник Кавказа

Перспективы расширения сотрудничества в экономике обсудили Тбилиси и Анкара

встреча Ираклия Кобахидзе и Абдулкадира Ураглу
© Фото: соцсети Ираклия Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе провел встречу с главой Минтранса Турции. Одной из тем обсуждения стало экономическое сотрудничество двух стран.

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы Минтранса Турции Абдулкадира Ураглу. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой грузинского правительства.

Центральными темами встречи стали стратегическое партнерство между странами и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия.

В частности, Кобахидзе и Ураглу оценили роль грузино-турецкой экономической комиссии в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических связей.

Кроме того, они поговорили об инфраструктурных проектах регионального и стратегического значения, а также о происходящих на Южном Кавказе процессах.

"Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и тем самым обеспечивать прочный мир и стабильность в регионе"

– пресс-служба правительства

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