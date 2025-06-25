Перспективы расширения сотрудничества в экономике обсудили Тбилиси и Анкара

В Тбилиси состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и главы Минтранса Турции Абдулкадира Ураглу. Об этом сказано в сообщении, распространенном пресс-службой грузинского правительства.
Центральными темами встречи стали стратегическое партнерство между странами и перспективы дальнейшего углубления взаимодействия.
В частности, Кобахидзе и Ураглу оценили роль грузино-турецкой экономической комиссии в дальнейшем развитии двусторонних торгово-экономических связей.
Кроме того, они поговорили об инфраструктурных проектах регионального и стратегического значения, а также о происходящих на Южном Кавказе процессах.
"Премьер-министр в очередной раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и тем самым обеспечивать прочный мир и стабильность в регионе"
– пресс-служба правительства