Укрепление связей в сфере правопорядка обсудили Тбилиси и Анкара

Представители Грузии и Турции достигли договоренности о новых шагах по укреплению связей в сфере правопорядка. Данный вопрос обсуждался на встрече замглавы МВД Грузии и главы Национальной полиции Турции.

В Стамбуле прошла встреча замглавы МВД Грузии Мариам Табатадзе и главы Национальной полиции Турции Махмута Демирташа. Об этом говорится в сообщении, размещенном 23 июля на сайте грузинского министерства.

Центральной темой переговоров стали основные направления взаимодействия и важность существующего партнерства между правоохранительными структурами двух стран.

"Мариам Табатадзе поблагодарила главу Национальной полиции Турции за плодотворное сотрудничество и выразила готовность к дальнейшему углублению партнерских отношений"

– МВД Грузии

Напомним, замглавы МВД Грузии находится в настоящее время с рабочим визитом в Турции. В ходе поездки она уже побывала на Международной выставке оборонпрома IDEF 2025