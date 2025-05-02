Вестник Кавказа

Турция займется повышением эффективности проекта Баку-Тбилиси-Карс

Турция займется повышением эффективности проекта Баку-Тбилиси-Карс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава МИД Турции Фидан заявил, что Анкара намерена увеличить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс. Он также отметил растущее значение Срединного коридора на фоне текущей геополитической ситуации.

Турция планирует повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.

Значение Срединного коридора еще больше выросло на фоне украинского кризиса и растущих геополитических рисков, отметил он.

"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного этого маршрута"

- Хакан Фидан

Он также отметил, что превращение железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс в важный компонент Срединного коридора – результат образцового сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.

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