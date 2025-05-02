Турция займется повышением эффективности проекта Баку-Тбилиси-Карс

Глава МИД Турции Фидан заявил, что Анкара намерена увеличить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс. Он также отметил растущее значение Срединного коридора на фоне текущей геополитической ситуации.
Турция планирует повысить эффективность проекта Баку-Тбилиси-Карс за счет расширения сотрудничества, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан.
Значение Срединного коридора еще больше выросло на фоне украинского кризиса и растущих геополитических рисков, отметил он.
"Средний коридор создает возможности для экономического развития и диверсификации торговли. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важной составляющей данного этого маршрута"
- Хакан Фидан
Он также отметил, что превращение железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс в важный компонент Срединного коридора – результат образцового сотрудничества между Турцией, Азербайджаном и Грузией.