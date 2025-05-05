Эрдоган призвал страны региона развивать Срединный коридор

Глава турецкого государства выступил на Форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле, призвав все страны региона развивать Срединный коридор и турецкий проект "Дорога развития".

Срединный коридор, в состав которого будет включен турецкий проект "Дорога развития", позволит Турции трансформировать ее геополитические возможности, что безусловно пойдет на пользу всему региону, заявил сегодня на Форуме глобальных транспортных коридоров в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Потенциал ежегодного товарооборота Срединного коридора - $75 млрд, и это только в части железнодорожных перевозок, тогда как нынешняя обстановка в регионе, в том числе неопределенность в Ормузском проливе и региональном воздушном пространстве, вынуждает искать безопасные транспортные маршруты, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Что касается проекта "Дорога развития", то он позволит доставлять грузы в Европу через территорию Турции – это обеспечит производственный эффект в $114 млрд, отметил турецкий лидер.

"Дорога развития" соединит иракский порт Фав с турецкой границей и протянется на 1200 км, что позволит Ираку торговать со странами Европы напрямую.