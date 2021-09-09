Вестник Кавказа

Грузия продолжает восстанавливать бывшие санатории в Цхалтубо

В Минэкономики Грузии назвали ложью слова оппозиционера о том, что власти не развивают бывшие санатории в когда-то курортном городе Цхалтубо. Подчеркивается, что сейчас активно идет их приватизация.

Минэкономики Грузии опровергло информацию о том, что в Цхалтубо не ведется процесс восстановления бывших санаториев. Об этом говорится в заявлении ведомства, в котором комментируется заявление одного из лидеров оппозиционной коалиции "Лело – Сильная Грузия" Григола Гегелии.

"Прежде всего, мы хотели бы уточнить, что представленная в заявлении информация о том, что в Цхалтубо не ведется процесс развития бывших санаториев, является полной ложью и клеветой"

- Минэкономики Грузии

По словам ведомства, в последние годы Национальное агентство государственного имущества активно работает над приватизацией бывших санаториев. Шесть из них получили новых владельцев на инвестиционных условиях.

На текущий момент общий объем вложений в санатории Цхалтубо превышает 51 млн лари (более $19 млн).

Напомним, что в советское время Цхалтубо был самым популярным местом для отдыха у представителей элиты. Сегодня он привлекает любителей индустриального туризма, желающих увидеть остатки былого величия курорта в лице заброшенных санаториев.

