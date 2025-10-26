Грузия призвала соотечественников быть аккуратнее в Бразилии

Гражданам Грузии следует быть аккуратными в Бразилии, сообщили в посольстве республики. В диппредставительстве пояснили, что это связано с масштабной операцией полиции против членов крупной бразильской банды.

Посольство Грузии в Бразилии обратилось к находящимся в Бразилии соотечественникам с призывом быть более осторожными.

В сообщении, распространенном диппредставительством, сказано, что это связано с крупной операцией полиции Рио-де-Жанейро, которую она проводит против бразильской банды "Красная команда" в фавелах в северной части города.

В операции принимают участие примерно 2,5 тыс сотрудников правоохранительных органов..

"Учитывая сложную обстановку в городе (ограничение передвижения, изменение расписания авиарейсов, закрытие мест массового скопления людей и культурных объектов), посольство Грузии в Бразилии призывает граждан Грузии к повышенной осторожности, чтобы неукоснительно соблюдать установленные правоохранительными органами штата регуляции"

– посольство Грузии

Ранее сообщалось, что в ходе масштабной операции полиции по борьбе с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро погибли более 60 человек.