Вестник Кавказа

Грузия намерена войти в топ-3 стран мира по индексу борьбы с коррупцией

Грузия намерена войти в топ-3 стран мира по индексу борьбы с коррупцией
© Фото: Сайт “Грузинской мечты“
После недавнего коррупционного скандала с бывшим замминистра экономики власти Грузии активизировали борьбу с коррупцией. Они пообещали быть нетерпимыми к каждому, кто нарушит закон.

Коррупция – одно из ключевых препятствий для развития Грузии, поэтому власти страны будут абсолютно нетерпимы к каждому, кто решит нарушить закон, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

На прошлой неделе в Грузии произошел коррупционный скандал с участием экс-замминистра экономики Ромео Микаутадзе. Его обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями и отмывании миллионов лари.

"У нас есть амбиция – в ближайшем будущем войти в тройку лучших стран мира по индексу борьбы с коррупцией. Если какой-либо государственный служащий, даже наш соратник, будет уличен в совершении преступления, закон будет приведен в исполнение"

- Мамука Мдинарадзе

Он подчеркнул, что к вопросу борьбы с коррупцией у "Грузинской мечты" единый и принципиальный подход. Его разделяют все ветви власти, а также другие государственные институты.

Напомним, что в Индексе верховенства закона в 2024 году Грузия заняла 33 место.

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