Вестник Кавказа

Президент Грузии помиловал почти 40 осужденных

Президент Грузии помиловал почти 40 осужденных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский президент Михаил Кавелашвили принял решение о помиловании 37 осужденных. Большинство из них ранее было приговорено к уголовному наказанию без лишения свободы.

Помилование осужденных состоялось в Грузии – президент Михаил Кавелашвили помиловал 37 человек, осужденных за разные преступления, рассказали в его пресс-службе.

В сообщении говорится, что 29 помилованных не были лишены свободы – их наказания были другими. Еще пять человек в результате помилования вышли из тюрьмы. Остальным трем была снята судимость.

"Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов"

– пресс-служба президента

Напомним, право на помилование представляет собой дискреционное право грузинского президента, то есть решения о помиловании он принимает по своему личному усмотрению.

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