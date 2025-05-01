Вестник Кавказа

Группу граждан из более чем 10 стран выдворили из Грузии

Машина полиции в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
МВД Грузии сообщило о выдворении более 30 граждан других стран. Их обвинили в нарушении миграционных правил.

За последние дни из Грузии были выдворены 34 гражданина других стран. Об этом сказано в сообщении, распространенном 12 августа МВД страны.

В ведомстве отметили, что страну покинули граждане России, Азербайджана, Армении, Ирана и других государств.

Согласно информации, все они нарушали правила миграции. Им запрещен въезд в страну.

Усиление борьбы с нелегальными мигрантами в Грузии произошло в начале текущего года. За первые 7 месяцев из республики выдворили 640 иностранцев.

