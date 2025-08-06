В Грузии назвали число заключенных

В тюрьмах Грузии содержатся более 9 тыс человек, сообщает Сакстат.

В Грузии названо число заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах страны. Согласно последним данным, в стране насчитывается 9,5 тыс таких граждан. Более 1 тыс из них – иностранцы, информирует Сакстат.

Сообщается, что наказание в тюрьмах страны отбывают около 400 женщин. Более 100 из них – гражданки иностранных государств.

Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Несовершеннолетних чуть меньше 100 человек.

Отмечается, что около 2 тыс находятся на стадии предварительного заключения.