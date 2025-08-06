Вестник Кавказа

В Грузии назвали число заключенных

В Грузии назвали число заключенных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В тюрьмах Грузии содержатся более 9 тыс человек, сообщает Сакстат.

В Грузии названо число заключенных, которые отбывают наказание в тюрьмах страны. Согласно последним данным, в стране насчитывается 9,5 тыс таких граждан. Более 1 тыс из них – иностранцы, информирует Сакстат. 

Сообщается, что наказание в тюрьмах страны отбывают около 400 женщин. Более 100 из них – гражданки иностранных государств. 

Средний возраст заключенных – 30-50 лет. Несовершеннолетних чуть меньше 100 человек. 

Отмечается, что около 2 тыс находятся на стадии предварительного заключения.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.