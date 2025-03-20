Григорий Карасин: переговоры в Стамбуле – серьезный шаг к украинскому урегулированию

Экс-замглавы МИД РФ, российский сенатор Григорий Карасин призвал серьезно оценивать возобновление российско-украинских переговоров в Стамбуле, указав на важность как прямого диалога между Москвой и Киевом, так и достигнутых накануне договоренностей.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин дал сегодня позитивную оценку прошедшему накануне новому раунду российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле, подчеркнув, что к этой встрече и ее результатам нужно относиться серьезно.

"Несмотря на камуфляжный лоск некоторых киевских переговорщиков и традиционно хитроумные лица европейских идеологов, постоянно окружающих Зеленского, переговоры в Турции надо воспринимать как серьезную веху на пути урегулирования кризиса на Украине"

– Григорий Карасин

Сенатор пояснил, что три года между Москвой и Киевом не было прямых дипломатических контактов, и возобновление двусторонних переговоров в Стамбуле наконец создало необходимую возможность для непосредственных дискуссий по ключевым направлениям украинского урегулирования.

В качестве значительных результатов новой стамбульской встречи он назвал план обменяться военнопленными по схеме "1000 на 1000" и согласие на проведение следующего переговорного раунда в том же формате в ближайшее время.

Григорий Карасин подчеркнул, что российская позиция на переговорах не изменилась с июня 2024 года, когда президент Владимир Путин выступил с детальной российской инициативой по урегулированию украинского конфликта, добавив, что сейчас к этой позиции начала прислушиваться противоположная сторона.

"Важно, как говорили когда-то, что процесс пошел!"

– Григорий Карасин