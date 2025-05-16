Вестник Кавказа

Марко Рубио позвонил Сергею Лаврову в связи со встречей в Стамбуле

Марко Рубио позвонил Сергею Лаврову в связи со встречей в Стамбуле
© Фото: сайт МИД России
Вашингтон провел первый прямой сеанс связи с Москвой после возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле: госсекретарь Марко Рубио позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову, чтобы обсудить сотрудничество России и США в урегулировании украинского конфликта.

Сегодня днем состоялся первый официальный контакт между российским и американским руководством после прошедшего накануне в Стамбуле нового раунда мирных переговоров Россия-Украина – главе МИД РФ Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Марко Рубио.

По данным российского дипломатического ведомства, разговор был по большей части посвящен обмену мнениями министров о новых договоренностях, достигнутых российской и украинской стороной во время прямых переговоров в Стамбуле.

Американский госсекретарь высоко оценил план Москвы и Киева обменять пленных по схеме "1000 на 1000", а также идею составить два документа о подходах каждой стороны к прекращению боевых действий. Рубио отметил, что США продолжат помогать участникам украинского конфликта урегулировать свои отношения.

Сергей Лавров, в свою очередь, назвал положительным вклад Вашингтона в убеждение украинских властей в необходимости возобновить мирные переговоры в стамбульском формате, и подчеркнул, что Москва позитивно настроена на работу с американскими коллегами в том же духе.

Помимо стамбульской встречи Лавров и Рубио поговорили о важнейших темах региональной и международной повестки дня, в том числе о дальнейших этапах налаживания связей между Россией и США на политическом и дипломатическом уровнях.

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