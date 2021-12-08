Гражданам Грузии рассказали, как безопасно покинуть Иран

Уехать из Ирана на сегодняшний день граждане Грузии могут через Азербайджан, Армению, Туркменистан и Турцию, однако предварительно им нужно связаться с грузинским посольством в Тегеране.

Грузинские граждане могут выбраться из Ирана по земле – для этого им нужно пересечь границу с Азербайджаном, Арменией, Туркменистаном или Турцией, подробности сообщило посольство Грузии в Исламской Республике.

"Гражданам Грузии рекомендуется согласовывать свои действия с посольством Грузии, если они желают покинуть Иран, чтобы исключить риски для безопасности"

– дипмиссия

В дипломатическом ведомстве уточнили, что для пересечения границы между Азербайджаном и Туркменистаном нужно будет особое разрешение. Чтобы получить его, грузинским гражданам надо обратиться в посольство.

Стоит отметить, что грузинское посольство в Иране не прекращает работу: его сотрудники остаются в контакте с гражданами Грузии, живущими в Иране, координируют взаимодействие с соответствующими агентствами и отслеживает ситуацию в области безопасности.