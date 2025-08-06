Граница РФ и Абхазии снова открылась для проезда

На фоне временного закрытия КПП Псоу в пятницу у границы образовалась длинная пробка. Исходя из соображений безопасности сегодня были закрыты как пункт пропуска "Псоу", так и пункт "Адлер".

Российско-абхазская граница 8 августа временно была закрыта для всех видов транспорта и пешеходов из-за беспилотной опасности, на подъездах образовалась пробка.

После 16.00 пункты пропуска возобновили работу, сейчас КПП работают в штатном режиме.

Днем в пятницу из-за закрытия границы в Абхазии растянулась пробка на 2 км.

"В связи со сложившейся ситуацией и увеличением транспортного потока в непосредственной близости к пункту пропуска образовалась автомобильная пробка протяженностью около 2 км"

– МВД Абхазии

Милиция на постах ДПС "Мюссера" и "Бзыбь" для недопущения образования заторов информировала водителей о ситуации и рекомендовала "следовать в обратном направлении", были приняты меры для стабилизации ситуации вблизи границы. Автомобили, следующие в направлении границы с РФ разворачивали также на посту ДПС "Холодная речка". Временный пост ДПС выставлен в Цандрыпше.

С российской стороны КПП также был закрыт в пятницу. О приостановке движения через автомобильный пункт пропуска "Адлер" сообщал Росгранстрой.