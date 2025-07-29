КПП на границе Абхазии и России закрыт в пятницу

На российско-абхазской границе временно приостановил работу пропускной пункт. Закрытие КПП связано с мерами безопасности.
Сегодня пункт пропуска Псоу на границе России и Абхазии закрылся из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил глава пограничного управления абхазской службы госбезопасности Рустам Латипов.
"Пункт пропуска "Псоу" временно закрыт из-за угрозы атаки украинских дронов"
– Латипов
Решение о приостановке работы КПП принято по согласованию между российской и абхазской сторонами, добавил он, передает Sputnik Абхазия.
Ограничения распространяются на пешеходный и транспортный переходы, а также на поезда и электрички.
В пятницу утром в Абхазии из-за обильных осадков из берегов вышла пролегающая по границе река Псоу, однако это явление не помешало работе пункта пропуска.