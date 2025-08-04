Потоп в Абхазии: река Псоу вышла из берегов

В Абхазии на фоне сильных дождей наблюдается подъем уровня воды в реках и сход селей в горах. Псоу вышла из берегов, но пункт пропуска на границе с РФ работает штатно.

В пятницу в Абхазии на границе с Россией из берегов в связи с сильными осадками вышла река Псоу.

Разлив реки привел к подтоплениям в ряде сел. На работе пункт пропуска на границе с РФ подъем воды в реке не сказался, КПП работает штатно, рассказал глава ПСО по охране Гагрского района Давид Бганба.

На место выехали представители местной администрации, работают спасатели.

Отметим, что ливни привели к сходу селя на территории Рицинского нацпарка, поток перекрыл дорогу, проезд закрыт.