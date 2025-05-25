Вестник Кавказа

Гостиничный комплекс "Дербент палас" откроют в 2028 году

Номер в отеле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане через три года будет открыта новая крупная гостиница на берегу моря. Пятизвездочный "Дербент палас" начнет работать в 2028 году.

Гостиничный комплекс "Дербент палас" уровня "пять звезд" сможет принять первых гостей в 2028 году, рассказала заместитель гендиректора АО "Корпорация Туризм.РФ" Елена Федорова на КИФ-2025.

Гостиница строится на берегу Каспийского моря, на территории комплекса разместятся также бассейны, спа-центр и прогулочная зона.

"Хочу отметить один из проектов в Северно-Кавказском федеральном округе. Это пятизвездочная гостиница в городе Дербент в Республике Дагестан на 186 номеров. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2028 год"

– Федорова

Изначально открыть "Дербент палас" планировалось в начале 2027 года, теперь сроки запуска объекта сместились.

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