Госэкзамен по грузинскому языку введут в Грузии

Глава Минобразования Грузии анонсировал введение госэкзамена по грузинскому языку. Он отметил, что это позволит усилить статус национального языка.

Власти Грузии решили ввести с 2026 года государственный экзамен по грузинскому языку. Об этом сообщил глава Минобразования страны Гиви Миканадзе.

"Это произойдет впервые в новейшей истории, регистрация начинается 24 ноября и продлится по 1 декабря"

– руководитель министерства

Он указал на то, что такого рода экзамены существует в большинстве государств мира.

"Это особенно важно для иностранных студентов, а также для имеющих право работать на госслужбе иностранных граждан, проживающих за рубежом грузин, занятых в бизнес-секторе негрузиноязычных кадров"

– Гиви Миканадзе

Он подчеркнул, что это решение положительно повлияет на статус грузинского как государственного языка.

Согласно плану, экзамен будет состоять из четырех компонентов – слушание, чтение, письмо и разговорная речь.

Людям, успешно сдавшим экзамен, будут выдавать соответствующие сертификаты.