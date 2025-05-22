Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ

Проект федерального бюджета на ближайшие три года приняла Госдума. Ожидается дефицит бюджета свыше 3 трлн рублей, а также инфляция в 4%.

Госдума приняла законопроект федерального бюджета РФ на ближайшие три года. Парламентарии одобрили представленный ранее правительством проект государственных доходов и расходов на 2026-28 годы.

Проект бюджета на 2026 год базируется из прогнозов ВВП страны в 235 трлн рублей. Ожидаемая инфляция составляет 4%. Государство планирует получить 40 трлн 283 млрд рублей доходов, траты составят 44 трлн 69 млрд рублей.

Расходы и доходы казны на 2027-28 годы сверстаны из ожидаемого ВВП в 255 трлн рублей и 276 трлн рублей и уровня инфляция в 4%.

Дефицит бюджета на 2027 ожидается в размере 3 трлн 186 млрд рублей, на 2028 показатели дефицита выше – 3 трлн 513 млрд.

Верхняя граница внутреннего госдолга установлена на отметке в 37 трлн рублей на 2027 год, внешний госдолг ожидается в размере $66,8 млрд.

На социальные выплаты из казны планируется выделить 2 трлн рублей в 2026 году, а также примерно по 1,6 трлн – в 2027-28 годах.

Прожиточный минимум в стране в следующем году составит 18,9 тыс рублей.