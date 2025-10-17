Горнолыжный курорт "Ведучи" обзаведется гаражом ратраков

На курорте "Ведучи" на высоте 2325 м будет построен гараж для ратраков, которые используются для подготовки горнолыжных трасс.

На северном склоне курорта "Ведучи" в горах Чечни на высоте 2325 м планируется построить гараж ратраков.

Новый объект станет одним из эпицентров горнолыжной инфраструктуры курорта, его возведут между станциями двух канатных дорог, строительство которых завершается в настоящее время. Гараж появится вблизи от вершины основной зоны катания — на хребте Данедук. Проект гаража уже прошел Главгосэкспертизу, получено положительное заключение.

Что известно о будущем инфраструктурном объекте? Площадь составит более 600 "квадратов", здание будет включать несколько этажей. В нем можно будет размещать пять ратраков: два внутри и три под навесом. Также в здании оборудуют административно-бытовой блок, разместят подсобные помещения и мини-АЗС.

"Ратраки будут обслуживать зону катания более 15 км на удаленном от въездной группы склоне курорта. Фактически речь идет об обустройстве полноценного городка для персонала, где каждый объект, будь то станция канатной дороги или даже гараж ратраков, призван обеспечить сервис для гостей и комфорт людей, работающих на склоне"

– заместитель гендиректора Кавказ.РФ Владимир Лапухин

В прошлом горнолыжном сезоне на курорте "Ведучи" для туристов работали 12,5 км трасс для катания.