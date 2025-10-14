Обновленная дорога к курорту "Ведучи" заработает уже в ноябре

Дорожные власти Чечни приняли решение завершить первый этап дорожных работ подъезда к курорту "Ведучи" досрочно – дорога откроется уже в ноябре текущего 2025 года.

Обновленная дорога, которая соединит федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и чеченский курорт "Ведучи", заработает досрочно - в ноябре 2025 года, сообщил начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" (Упрдор "Кавказ") Федерального дорожного агентства Александр Лукашук.

"В ноябре месяце мы запустим досрочно первый этап подъезда к "Ведучи"

- Александр Лукашук

При реализации первого этапа дорожных работ на этом участке на первое место поставлена безопасность: скорость движения автомобилей на пролегающей в горах двухполосной дороге IV категории будет ограничена 40 км/ч, а вдоль нее будут установлены противооползневые удерживающие конструкции установят на протяжении 1 412 м. Длина верховых подпорных стен составит 904 м, низовых - 508 м. Также на участке длиной 3 км будет переоборудовано ее освещение, рассказал чиновник, передает ТАСС.

Напомним, дорога к чеченскому селу Ведучи, где расположен сам горнолыжный комплекс, идет в горном ущелье на высоте от 781 до 813 м, поэтому строителям приходится заниматься и переустройством террас на откосах ее насыпи.