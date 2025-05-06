Глэмпингов в Северной Осетии станет больше

Северная Осетия вскоре станет еще интереснее для туристов – власти республики направят на создание глэмпингов еще миилиард рублей, на которые будет построено более 700 новых гостиничных номеров на природе.

Живописных мест в Северной Осетии, где самостоятельные туристы могут с комфортом отдохнуть в единении с природой, скоро станет больше – этому будет способствовать создание в республике новых глэмпингов, на что будет выделено около 1 млрд рублей, сообщает сайт главы и правительства республики.

"Проводится масштабная работа по повышению туристической привлекательности республики. В числе эффективных мер - оказание грантовой поддержки на строительство модульных гостиниц. По итогам заявочной кампании на 2025-2027 годы республике поддержано выделение 1 млрд рублей на реализацию 9 проектов по созданию глэмпингов"

- премьер Северной Осетии Борис Джанаев

В ходе совещания по вопросам создания модульных некапитальных средств размещения поддержку правительства получили такие проекты в Алагирском и Пригородном районах, а также во Владикавказе, а значит, для туристов в рамках государственной программы "Развитие туризма" и национального проекта "Туризм и гостеприимствo" будет построено более 700 новых гостиничных номеров, передает ТАСС.

Напомним, глэмпинг - разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе. Такой отдых особенно востребован у туристов, предпочитающих добираться к месту отдыха не на общественном транспорте, а на личном автомобиле.