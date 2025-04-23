Поездки на курорты СКФО хотят сделать удобнее

Глава правительства считает необходимым сделать турпоездки на Северный Кавказ более удобным. Он подчеркнул, что республики СКФО пользуются большой популярностью у туристов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделал более удобными поездки в популярные туристические места на Северном Кавказе. Данный вопрос обсуждался на совещании о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры страны.

"Растет внутренний туризм, все чаще люди выбирают Северный Кавказ для отдыха. Минеральные Воды и ближайшие города, такие, как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, исторически являются популярными направлениями. И нужно делать поездки в такие центры притяжения туристов удобнее"

– глава правительства

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов по всей стране.

Он указал на то, что правительство уделяет особое внимание подобным вопросам.

"Только что мы осмотрели новый терминал международного аэропорта здесь, в Минеральных Водах. Скоро он будет встречать гостей и обеспечит современный уровень комфорта как для жителей, так и для гостей региона, что особенно важно с учетом того, что за последние годы пассажиропоток этой воздушной гавани увеличился почти втрое"

– премьер-министр