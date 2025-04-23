Вестник Кавказа

Поездки на курорты СКФО хотят сделать удобнее

Поездки на курорты СКФО хотят сделать удобнее
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава правительства считает необходимым сделать турпоездки на Северный Кавказ более удобным. Он подчеркнул, что республики СКФО пользуются большой популярностью у туристов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал сделал более удобными поездки в популярные туристические места на Северном Кавказе. Данный вопрос обсуждался на совещании о развитии аэродромной и аэровокзальной инфраструктуры страны.

"Растет внутренний туризм, все чаще люди выбирают Северный Кавказ для отдыха. Минеральные Воды и ближайшие города, такие, как Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, исторически являются популярными направлениями. И нужно делать поездки в такие центры притяжения туристов удобнее"

– глава правительства

Мишустин напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить к 2030 году модернизацию инфраструктуры не менее 75 аэропортов по всей стране.

Он указал на то, что правительство уделяет особое внимание подобным вопросам.

"Только что мы осмотрели новый терминал международного аэропорта здесь, в Минеральных Водах. Скоро он будет встречать гостей и обеспечит современный уровень комфорта как для жителей, так и для гостей региона, что особенно важно с учетом того, что за последние годы пассажиропоток этой воздушной гавани увеличился почти втрое"

– премьер-министр

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1065 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Развитие туризма обсудили Мишустин и Меняйло

Развитие туризма обсудили Мишустин и Меняйло

В Северной Осетии открылась этнодеревня в Куртатинском ущелье

В Северной Осетии открылась этнодеревня в Куртатинском ущелье

Абрау-Дюрсо – самое дорогое майское туристическое направление

Абрау-Дюрсо – самое дорогое майское туристическое направление

Создан первый всеохватный туристический автомаршрут Ингушетии

Создан первый всеохватный туристический автомаршрут Ингушетии

На Ставрополье откроют предприятие по переработке целебной грязи Тамбукана

На Ставрополье откроют предприятие по переработке целебной грязи Тамбукана

&quot;Аэрофлот&quot; не будет летать в Абхазию

"Аэрофлот" не будет летать в Абхазию

В Крым отправился первый поезд из Владикавказа

В Крым отправился первый поезд из Владикавказа

Стартовали перевозки туристов в Абхазию по &quot;единому билету&quot;

Стартовали перевозки туристов в Абхазию по "единому билету"

Надыкто: курорты Северного Кавказа провели успешный зимний сезон

Надыкто: курорты Северного Кавказа провели успешный зимний сезон

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

По делу о смерти туристки в Дагестане задержан водитель катера

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы